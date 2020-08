Mannheim. (pol/kaf) Große Aufregung am Donnerstagabend in Mannheim: Zeugen meldeten dem Polizeipräsidium gegen 17.20 Uhr, dass ein Mann in seiner Wohnung im Stadtteil Schönau eine durchgeladene Waffe besitzen soll. Wie die Polizei mitteilt, hatte einer der Zeugen für einen kurzen Moment die Wohnung des wegen Drogen- und Waffendelikten bereits polizeibekannten Mannes betreten und fühlte sich von ihm bedroht.

Daraufhin zog die Polizei alle verfügbaren Kräfte zusammen und sperrte die Umgebung der Wohnung weiträumig ab. Das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg wurde angefordert und betrat gegen 20 Uhr die Wohnung. Der Bewohner und eine weitere Person, die sich zuvor ebenfalls in der Wohnung aufgehalten haben soll, waren jedoch nicht da. Beide hatten die Wohnung offenbar unbemerkt verlassen, als der Zeuge die Polizei verständigte.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten tatsächlich eine Pistole. Allerdings keine "scharfe" Waffe, sondern eine Schreckschusspistole. Die Polizei stellte sie sicher.

Gegen 21 Uhr war der Einsatz beendet. Die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Bedrohung sind eingeleitet.