Mannheim-Schönau. (pol/mare) Eine Schreckschusswaffe ist Mittwochnacht einem Dieb in die Hände gefallen. Das berichtet die Polizei.

In der Lilienthalstraße in Höhe des Tarnowitzer Wegs wurde demnach zwischen Dienstag und Mittwoch, 11.30 bis 3 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen. Der Täter hatte zunächst versucht, die Balkontür der Wohnung aufzuhebeln. Nach mehreren erfolglosen Versuchen ließ er jedoch von seinem Vorhaben ab und machte sich an einem Fenster zu schaffen. So drang er schließlich in die Wohnung ein und durchsuchte sämtliche Schränke.

Dabei fand er die Schreckschusswaffe und nahm sie mit, ebenso einen Tablet-PC. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Telefon 0621/777690 zu melden.