Mannheim-Schönau. (pol/van) Weil er offenbar betrunken war, hat ein 34-Jähriger am Sonntagabend im Stadtteil Schönau einen Unfall gebaut.

Wie die Polizei berichtet, soll der Mann gegen 21.40 Uhr mit seinem Seat Leon in der Rastenburger Straße in Richtung Lötzener Weg unterwegs gewesen sein. Dabei kam er nach links in den Gegenverkehr und stieß mit dem Rover einer entgegenkommenden 32-Jährigen zusammen. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Als die Polizei eintraf, hatte sich der Fahrer bereits auf dem Fahrersitz seines Autos schlafen gelegt. Als die Beamten die Fahrzeugtür öffneten, schlug ihnen starker Alkoholgeruch entgegen. Im Wageninneren lagen laut Polizei zudem mehrere Bierflaschen.

Den Polizisten gegenüber soll sich der Fahrer des Seat aggressiv und unkooperativ verhalten haben. Einen Alkoholtest lehnte er offenbar ab und wollte sich vom Unfallort entfernen. Daher wurden ihm Handschellen angelegt und er wurde er zum Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ob der Mann einen Führerschein besitzt, wird derzeit geprüft. Gegen ihn wird nun ermittelt.