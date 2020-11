Mannheim. (pol/rl) Ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 36 und 38 Jahren eskalierte am Sonntagabend im Stadtteil Rheinau. Die beiden Männer waren kurz vor Mitternacht in der Straße "Dänischer Tisch" in Streit geraten. Wenig später kam es zu einer Schlägerei. Dabei stürzte der 36-Jährige zu Boden und zog sich eine stark blutende Verletzung am Kinn zu. Zeugen verständigten daraufhin Polizei und Rettungsdienst.

Als die Rettungskräfte eintrafen, baute sich der 36-Jährige erst aggressiv von diesen auf, entfernte sich dann jedoch in Richtung Schifferstadter Straße. Dabei trat und schlug er gegen mehrere geparkte Fahrzeuge. Der ebenfalls verletzte 38-Jährige musste von den Rettungskräften währenddessen im Krankenwagen behandelt werden.

Im Rahmen der Fahndung fanden Polizeibeamte den 36-Jährigen schließlich in der Schifferstadter Straße am Boden liegend auf. Auch er musste von Rettungskräften behandelt werden.

Da beide Männer stark betrunken und sich äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und den Rettungskräften aufführten, wurden sie in Polizeibegleitung in Krankenhäuser eingeliefert.

In der Schifferstadter Straße stellte eine Polizeistreife danach zahlreiche Fahrzeuge fest, die teils beschädigt, teils blutverschmiert waren.

Zeugen der Tat und der Sachbeschädigung können sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0 melden.