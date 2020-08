Mannheim. (pol/lyd) Am vergangenen Samstagmorgen wurde die Bundespolizei in einen ICE gerufen. Dieser war auf der Fahrt von Karlsruhe nach Mannheim. Wie die Bundespolizei mitteilt, hatte sich ein schwarzfahrender Reisender gegenüber den Bahnmitarbeitern mit eigenartigen Dokumenten ausgewiesen. Beim Halt des Zuges am Mannheimer Hauptbahnhof willigte der 53-jährige Deutsche ein, die Bundespolizisten zur Klärung des Sachverhalts auf die Wache zu begleiten. Dort legte er weitere angebliche Legitimationspapiere vor. Diese sollten ihm seiner Meinung nach Immunität gewähren und zum Führen von Waffen berechtigen. Doch handelte es sich bei den vorgelegten ausweisähnlichen Dokumenten einer erfundenen Institution, um Fälschungen und wurden sichergestellt. Da der 53-Jährige die Legitimität der polizeilichen Maßnahmen und das Rechtssystem infrage stellte, verweigerte er jede Mitwirkung und verließ nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, Missbrauchs von Titeln und Berufsbezeichnungen öffentlicher Würden sowie wegen Beförderungserschleichung.