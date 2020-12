Mannheim. (pol/mare) Zwei Randalierer haben am Dienstag die Polizei in Mannheim in Atem gehalten. Das teilen die Beamten mit.

> In Schönau wurde ein 19-jähriger Randalierer handgreiflich gegenüber Polizisten. Eine Streife wurde gegen 15.15 Uhr in ein Anwesen im Sensburger Weg gerufen, da dort der 19-jährige Mann randalierte und sich dabei eine Kopfplatzwunde zugezogen hatte. Während der Aufklärung vor Ort ging der 19-Jährige unvermittelt mit erhobenen Fäusten auf einen Polizisten los. Er konnte den Angriff jedoch abwehren und den Mann überwältigen.

Der Randalierer wurde zunächst am Streifenwagen fixiert. Dabei schlug er mehrfach mit dem Kopf auf die Motorhaube des Fahrzeugs und beschädigte diese. Zudem beleidigte der Mann die Beamten. Er wurde anschließend zum Polizeirevier Mannheim-Sandhofen gebracht, wo er in der Arrestzelle untergebracht wurde.

In der Zelle schlug er mehrfach mit dem Kopf gegen die Wand, weshalb er von den Beamten am Boden festgehalten werden musste. Nach Untersuchung durch Rettungskräfte wurde er zur medizinischen Versorgung unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht, von wo er nach ärztlicher Versorgung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen wurde. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizisten und Beleidigung ermittelt.

> In der Neckarstadt beleidigte ein 29-jähriger Randalierer mehrere Polizisten. Der Mann kam wegen eines Anliegens kurz vor 17 Uhr auf das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Als er anschließend das Dienstgebäude wieder verließ, beleidigte er einen anwesenden Polizisten.

Auf dem Gehweg der Waldhofstraße setzte er sein Beleidigungen durch ein geöffnetes Fenster fort. Von hier fuhr er mit einem e-Scooter in Richtung Alter Meßplatz fort und beleidigte die Beamten dabei laut weiter. Dies nahmen auch Passanten wahr. Der Mann wurde schließlich angehalten, vorläufig festgenommen und zum Revier zurückgebracht. Hierbei zeigte er sich aggressiv und drohte den Polizisten. Er wurde zunächst in einer Arrestzelle untergebracht. Dort trat und schlug er fortlaufend gegen die Zellentür und grölte dabei unablässig beleidigende Worte.

Ein bei dem 29-Jährigen durchgeführter Alkoholtest verlief ohne Befund, ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Der Mann wurde, nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses ermittelt.