Mannheim. (pol/szok) In der Straßenbahn Linie 4 in Richtung Waldfriedhof kam es am Donnerstag gegen 23 Uhr zu einer Prügelei zwischen einem 19-Jährigen und einem 50-jährigen Mann. Ein sich in seiner Freizeit befindlicher 27-jähriger Polizist wurde beim Schlichten des Streites leicht verletzt.

Laut Polizei versuchte der Beamte in Höhe der Haltestelle Universitätsklinikum den Disput zwischen beiden Männern zu beenden und zeigte dabei seinen Dienstausweis. Der 50-Jährige zeigte sich jedoch unbeeindruckt und griff nach der zweiten Anforderung den Polizisten an. Er schlug dem 27-jährigen Beamten ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht.

In der Zwischenzeit hatte der Straßenbahnfahrer die Polizei gerufen. Als vier Polizeistreifen eintrafen, lag der 50-jährige Mann vom Polizeibeamten fixiert am Boden der Straßenbahn. Er wurde ins Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt abgeführt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der 50-Jährige wurde anschließend entlassen.

Wie es zu dem ursprünglichen Streit kam, ist bisher unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621/33010 bei der Polizei zu melden.