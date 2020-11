Mannheim. (pol/kaf) Der Fahrer verhielt sich auffällig, also kontrollierten Polizisten am Sonntagabend gegen 23.40 Uhr am Exerzierplatz ein Auto. Und die Beamten hatten offenbar den richtigen Riecher. Wie die Polizei mitteilt, kamen bei der Kontrolle zahlreiche Verstöße zum Vorschein. Der 29-jährige Fahrer verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis und sein Auto war zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Außerdem bestätigte ein Atemalkoholtest die Vermutung, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Mit 1,8 Promille lag er deutlich über dem Grenzwert.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte sein Fahrzeug sicher, nachdem sie die Kennzeichen entfernt hatte. Außerdem behielten die Beamten den ungültigen Führerschein ein. Der 29-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoßes gegen die Abgabenordnung und des Pflichtversicherungsgesetztes sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.