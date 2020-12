Mannheim. (pol/kaf) Zwei Unfälle an einem Tag waren einfach zu viel. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Paketzusteller am Donnerstagnachmittag gegen 14.10 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Emil-Heckel-Straße mit einem geparkten Ford kollidiert. Der Mann entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Eine Zeugin meldete den Unfall jedoch der Polizei.

Wenig später verursachte der gleiche Pakethersteller einen zweiten Unfall in der Rheindammstraße. Dort trafen ihn die alarmierten Polizisten schließlich an. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.