Mannheim-Oststadt. (pol/rl) Am frühen Montagmorgen war ein 20-jähriger Betrunkener in der Innenstadt unterwegs, der zudem noch Drogen genommen hatte. Kurz vor 4 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Tattersallstraße einen roten Opel Astra und wollte diesen kontrollieren. Obwohl die Streife per Leuchtschrift "Stopp Polizei" und Blaulicht klar machte, dass der Astra anhalten soll, gab der Fahrer Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Taxihalteplatz am Hauptbahnhof. Hier bremste der Wagen abrupt ab, mehrere Personen stiegen aus und rannten in Richtung Bismarckstraße davon.

Die Polizei nahm wenig später zwei junge Männer noch in der Nähe des Hauptbahnhofs fest. Darunter auch den 20-jährigen Fahrer. Auf dem Revier rochen die Beamten die "Alkoholfahne" des 20-Jährige. Zudem zeigte er Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der junge Mann gar keinen Führerschein hatte.

Ein weiterer Opel-Insasse (18) hatte zudem ein verbotenes Messer dabei gehabt.

Später fand die Polizei heraus, dass eine 20-jährige Frau ebenfalls im Opel gesessen hatte. Obwohl sie wusste, dass der 20-Jährige keinen Führerschein besaß, hatte sie ihn den Wagen fahren lassen.

Auf der Wache beleidigte dann eine weitere 18-jährige Fahrzeuginsassin die Beamten und versuchte die Maßnahmen zu stören.

Gegen alle Beteiligten hat die Polizei entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet oder Anzeigen erstattet.