Mannheim. (pol/lyd) Am Montagnachmittag zwischen 15 und 18.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hochuferstraße ein und entwendeten mehrere hundert Euro. Das teilt die Polizei mit. Die Täter durchwühlten die ganze Wohnung nach Wertgegenständen.

Auffällig ist, dass das 81-jährige Opfer im Tatzeitraum vor dem Anwesen von zwei Frauen für mehr als 20 Minuten in ein Gespräch verwickelt wurde.

Das Opfer konnte lediglich eine der Frauen wie folgt beschreiben: Etwa 20 Jahre alt, mittelblonde Haare, sprach deutsch mit Akzent, trug ein schwarzes Kleid und eine Handtasche.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.