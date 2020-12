Mannheim. (pol/rl) Von einem Arbeitskollegen verletzt wurde ein 39-jähriger Mann am Freitagabend in der Neckarstadt. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Bei der Arbeit in einem Logistikunternehmen gerieten die beiden Männer gegen 18.40 Uhr in Streit, weil einer der beiden auf dem Betriebsgelände keine Warnweste trug. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach dann der 40-Jährige seinem 39-jährigen Kollegen in den Oberarm.

Der 39-Jährige kam daraufhin zur ambulanten Behandlung in einem Mannheimer Krankenhaus und wurde danach wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei Heidelberg und das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermitteln nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.