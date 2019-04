Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in der Neckarstadt kam es am Mittwochnachmittag. Ein 75-jähriger Opel-Corsa-Fahrer war laut Polizeibericht gegen 14 Uhr von der Langstraße kommend auf der Lortzingstraße unterwegs. An der Haltlinie vor den Straßenbahnschienen der Mittelstraße hielt er an. Allerdings rollte der Corsa nun noch etwas weiter, sodass er in den Gleisbereich hineinragte.

Als sich die aus Richtung Alter Messplatz kommende Straßenbahn näherte, versuchte deren Fahrer noch per Vollbremsung den Zusammenstoß zu verhindern. Vergebens.

Dabei erlitt der 75-jährige Corsa-Fahrer leichte Verletzungen, weshalb er vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben offenbar unverletzt.

Da der Unfallablauf noch nicht ganz geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der 0621/174-4045 zu melden.