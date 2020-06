Mannheim-Lindenhof. (pol/mare) Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch sind eine Mutter und ihre beiden 9 Monate und 5 Jahre alten Kinder verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr auf der Südtangente in Richtung Fahrlachtunnel. Die 33-Jährige musste an der Kreuzung zur Landteilstraße an einer roten Ampel anhalten, was eine hinter ihr fahrende 21-jährige Frau zu spät erkannte und auffuhr. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der 33-jährigen Frau auf eine Verkehrsinsel geschoben.

Beide Fahrzeuge waren durch den heftigen Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Mutter und ihre Kinder wurden mit Verdacht auf ein Schleudertrauma in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Südtangente zu einem größeren Rückstau.