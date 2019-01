Mannheim. (pol/mare) Zwei Verletzte und über 60.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines missglückten Wendemanövers am Mittwoch. Das teilt die Polizei mit.

Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr fuhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer auf der Schlachthofstraße in Richtung Fahrlachstraße und wollte nach derzeitigem Ermittlungsstand in Höhe der Hausnummer 15 drehen.

Dabei übersah er nach bisherigem Stand der Ermittlungen einen Daimler Benz eines 40-Jährigen, der aus Richtung Fahrlachstraße kommend auf der Schlachthofstraße fuhr.

Die Autos stießen zusammen. Der Daimler Benz fuhr aufgrund des Zusammenstoßes anschließend noch gegen drei am rechten Fahrzeugrand geparkte Autos und beschädigte diese zum Teil erheblich.

Der 40-jährige Daimler Benz-Fahrer und eine 55-jährige Beifahrerin des Audis wurden leicht verletzt. Der 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.