Mannheim. (pol/van) Zeugen zu einem Unfall am Donnerstagmorgen in der Innenstadt sucht derzeit die Polizei. Ein Autofahrer soll mit seinem Mercedes eine E-Scooter-Fahrerin erfasst und anschließend in Richtung Marktplatz die Flucht ergriffen haben. Dabei wurde die 23-Jährige am Sprunggelenk verletzt.

Der Autofahrer hatte offenbar zuvor an der Kreuzung H 1/J 2 drei E-Scooter-Fahrern die Vorfahrt gewährt, sei anschließend aber losgefahren und übersah dabei die 23-Jährige, so die Beamten weiter. Die Frau musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei dem schwarzen Mercedes soll es sich um eine E-Klasse älteren Baujahrs handeln. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Der Mann saß laut Polizei alleine im Auto und soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Er trug einen Bart.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise gehen an das Polizeirevier Innenstadt, Telefon 0621/1258-0.