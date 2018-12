Mannheim. (pol/mare) In der Nacht auf Samstag wurde ein Mercedes Geländewagen in Käfertal in der Straße Am Rebstock aufgebrochen und der Airbag ausgebaut. Das berichtet die Polizei.

Der Pkw wurde gegen 23 Uhr abgestellt. In der Neckarstadt-Ost wurden drei weitere geparkte Mercedes aufgebrochen. In der Zeller- und Wehylstraße wurde jeweils der Airbag ausgebaut. An einem in der Käfertaler Straße geparkten Fahrzeug wurden die oder der Täter vermutlich gestört, weshalb dort der Airbag nicht ausgebaut wurde. Bei fast allen aufgebrochenen Mercdes handelte es sich um neuwertige Modelle der A-Klasse. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise geben kann, kann sich unter Telefon 0621/33010 bei der Polizei melden.