Mannheim. (pol/lyd) In der Nacht auf Donnerstag randalierte ein 22-jähriger Mann in einem Schnellrestaurant im Mannheimer Hauptbahnhof, teilt die Polizei mit.

Zuerst trat der Mann unvermittelt gegen die Glastür am Eingang, wodurch diese aus der Führungsschiene sprang. Die Tür konnte wieder eingehängt werden und blieb funktionsfähig. Dann nahm der Mann ein Hinweisschild vom Boden und ging damit hinter den Kassenbereich. Dort schlug er mit dem Schild auf zwei Kassensysteme ein, sodass diese zerstört wurden. Auch das Schild ging dabei kaputt.

Die angeforderte Streife der Bundespolizei traf den Mann aus Äthiopien noch in der Nähe des Restaurants an. Eine Kontrolle ergab, dass er seit März ohne Genehmigung im Bundesgebiet aufhält. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an die Ausländerbehörde verwiesen.