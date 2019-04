Mannheim. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag wurde in der Innenstadt ein Mann rabiat gegenüber einer 50-jährigen Frau. Das berichtet die Polizei.

Die Frau war demnach kurz nach 16 Uhr in der Damentoilette in der Abendakademie im Quadrat U1. Als sie die Toilettenkabine verließ, stand plötzlich ein Mann vor ihr, packte sie mit beiden Händen fest an den Oberarmen und versuchte, sie in die Kabine zurückzuschieben.

Als die 50-Jährige daraufhin laut zu schreien begann, ließ der Unbekannte sie los, entschuldigte sich und lief davon.

Nach Auskunft der Frau kann ein sexueller Hintergrund der Tat ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Info: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Telefon 0621/12580, zu melden.