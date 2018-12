Mannheim. (pol/rl) Am Dienstagnachmittag wurde ein 84-Jähriger im Stadtteil Lindenhof von zwei Trickdiebinnen bestohlen. Der Mann ließ sich laut Polizeibericht kurz vor 15 Uhr in der Sparkassen-Filiale in der Emil-Heckel-Straße Bargeld auszahlen. Die Geldscheine steckte er in einen Umschlag, der er wiederum in die Innentasche seiner Jacke steckte.

Hierbei wurde er offenbar beobachtet. Denn kurz darauf wurde der Mann von zwei Mädchen angesprochen, die ihn auf die Straße baten und "nach dem Weg" fragten.

Dazu breitete das eine Mädchen einen großen Stadtplan aus und hielt ihn dem 84-Jährigen vor das Gesicht. Währenddessen zog das andere Mädchen dem Mann den Geldumschlag aus der Jackentasche. Danach gingen die Mädchen eilig in Richtung Victoria-Turm.

Eine Zeugin hatte den Diebstahl bemerkt. Sie sprach einen weiteren Passanten an, der die Mädchen verfolgte. In der Meerfeldstraße holte er eines Mädchen ein und hielt sie fest, bis die gerufene Polizei kam. Den gestohlenen Geldumschlag hatte sie vorher unaufgefordert dem Zeugen gegeben.

Die Beamten gab sie an, dass sie 13 Jahre als sei. Sie wurde auf das Polizeirevier gebracht. Der Umschlag mit dem Geld wurde dem erleichterten 84-Jährigen wieder ausgehändigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam die 13-Jährige in ein Kinderheim.