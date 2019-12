Mannheim. (pol/mün) Am Montagmorgen mussten sich zwei Kinder in Mannheim auf dem Weg zur Schule vor einem Autofahrer in Sicherheit bringen. Das berichtet die Polizei. Gegen 7.45 Uhr waren sie in der Max-Joseph-Straße unterwegs. Plötzlich kam ein Auto direkt auf sie zu gefahren.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sprangen die Kinder zur Seite in eine Hecke, heißt es im Polizeibericht.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0621/33010 melden sollen.