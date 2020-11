Mannheim. (pri/mare) Gegen 9.15 Uhr kam es in einem Logistikunternehmen in der Rotterdamer Straße in Rheinau aus bisher unbekannten Gründen zu einem Kellerbrand. Das Feuer wurde der Feuerwehr aber schnell gelöscht.

Verletzt wurde niemand. Zur Zeit laufen Belüftungsmaßnahmen.

Weitere Informationen folgen ...