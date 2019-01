Mannheim. (pol/mare) Eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Quadrat I7 hat am Donnerstag ein Einbrecher heimgesucht. Der ungebetene Gast war laut Polizeibericht zwischen 9 und 20.30 Uhr zu Besuch.

Bemerkenswert dabei: Es gibt keine Einbruchsspuren an der Tür oder an einem Fenster. Daher hegt die Polizei den Verdacht, das der Täter womöglich den Original- oder einen Zweitschlüssel verwendet hat, um in die Wohnung zu kommen.

Gestohlen hat er jedenfalls einen Flachbildschirm und über 1000 Euro, sodass sich der Gesamtschaden auf rund 7000 Euro summiert.

Die Polizei sucht dringend Zeugen für den Fall. Diese können sich unter der Rufnummer 0621/12580 melden.