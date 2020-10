Mannheim-Käfertal. (pol/ahn) Mit 1,3 Promille Alkohol im Blut hat eine 30 Jahre alte Frau am Sonntagmorgen im Stadtteil Käfertal einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem beträchtlicher Sachschaden entstand. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau kurz nach 5 Uhr in ihrem Toyota mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Mannheimer Straße in Richtung Bahnhofstraße.

Auf Höhe des Parkplatzes eines Einkaufsmarktes kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach links vor der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Mitsubishi-Geländewagen, der dort parkte. Anschließend prallte sie gegen einen daneben abgestellten Citroën.

Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei der 30-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Ihr wurde in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde in Verwahrung genommen.