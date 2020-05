Mannheim-Käfertal. (pol/mare) Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren brachen am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Käfertal in mehrere Autos ein und versuchten, Motorroller zu entwenden. Das teilt die Polizei mit.

Ein Zeuge beobachtete demnach das Duo gegen 2.30 Uhr, wie die beiden in der Lemaitrestraße an geparkten Fahrzeugen rüttelten. Zudem sah er, dass in einem Opel Corsa das Innenraumlicht brannte und sich eine Person darin befand. Anschließend begaben sich die Jugendlichen zu den Garagenplätzen eines nahegelegenen Anwesens. Hier entfernten sie an mehreren Motorrollern die Verkleidung und versuchten, die Zweiräder kurzzuschließen.

Daraufhin verständige der Zeuge die Polizei. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte schließlich festgestellt werden, dass aus den geparkten Fahrzeugen Navigationsgeräte, Starthilfekabel und Verbandskästen und ein Lasermessgerät gestohlen worden waren. Zudem beschmierten die Täter die Seitenscheibe des Corsa mit wasserfestem Filzstift. Noch während der Anzeigenaufnahme wurde gemeldet, dass im Dornheimer Ring ein 16-jähriger Tatverdächtiger nach versuchtem Rollerdiebstahl von einem Geschädigten festgehalten wurde.

Kurz darauf nahmen Polizeibeamte in der Waldstraße einen15-jährigen Jugendlichen fest, bei dem es sich um den zweiten Tatverdächtigen handelte. Beide führten wasserfest Filzstifte mit sich. Zudem wurden bei ihnen neben Parfüm und einer Silberkette auch Taschenmesser und eine Zange aufgefunden werden. Die beiden wurden zunächst zum Polizeirevier nach Käfertal gebracht, wo sie nach Feststellung ihrer Personalien und erkennungsdienstlicher Behandlung in die Obhut ihrer verständigten Eltern gegeben beziehungsweise in eine Jugendeinrichtung gebracht. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.