Mannheim. (pol/rl) Zwei geparkte Autos demoliert wurden in der Nacht zum Freitag unter der Kurt-Schumacher-Brücke. Der Mercedes Benz und der Seat Leon mit Mannheimer Zulassung waren am späten Donnerstagabend unter der Brücke geparkt worden. Als die Besitzer am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr eintrafen, waren an den Autos alle Scheiben eingeschlagen.

Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer etwas gesehen hat, kann dies dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der 0621/1258-0 mitteilen.