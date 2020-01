Mannheim-Innenstadt. (pol/van) Ein unbekannter Ladendieb ist am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt rabiat geworden, wie die Polizei berichtet.

Der Unbekannte nahm in einem Bekleidungsgeschäft im Quadrat Q 3 Ware im Wert von rund 40 Euro an sich und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Am Ausgang wurde er vom Ladendetektiv angesprochen. Der Unbekannte wollte daraufhin flüchten, wurde aber zunächst vom Detektiv und einer weiteren Mitarbeiterin festgehalten. Der Langfinger konnte sich aber losreißen und rannte davon. Dabei verletzte sich die Mitarbeiterin leicht an der Hand. Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung zu Fuß auf, verlor den Mann jedoch im Quadrat R 7 aus den Augen.

Der Mann soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank und 1,75 Meter groß sein sowie eine dunkle Hautfarbe haben. Er sprach gebrochenes Deutsch und trug eine dunkle Jacke mit Kapuze sowie einen khakifarbenen Rucksack mit Tarnfleckmuster.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Hinweise gehen an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Telefon 0621/1258-0.