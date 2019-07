Mannheim-Innenstadt. (pol/van) Nach einem Großbrand in einem Hochhaus im Stadtteil Neckarstadt am Montagmorgen ist es am frühen Dienstagnachmittag zu einem erneuten Brand in einem Wohnhaus gekommen, wie die Polizei berichtet.

Das Feuer war gegen 14.30 Uhr in der Garage des Hauses im Quadrat T 3 ausgebrochen. Die Ursache ist offenbar noch unklar. Weil die Flammen auf die Gebäudefassade übergriffen, mussten Polizei und Feuerwehr das sechsstöckige Wohnhaus mit 18 Wohneinheiten räumen. "Hierzu mussten mehrere Wohnungstüren gewaltsam geöffnet werden, um sicherzustellen, dass sich keine Personen darin aufhalten", erklären die Beamten weiter.

Gegen 16 Uhr war der Brand gelöscht. Verletzt wurde offenbar niemand. Der entstandene Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Einige Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Deren Bewohner wurden zwischenzeitlich in Hotels oder bei Verwandten untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt dauern an.