Mannheim. (pol/mare) Ein Fahrgast in einem ICE hat am Mittwochnachmittag den Diebstahl seines Geldbeutels verhindert und den Täter erwischt. Das teilt die Polizei mit.

Demnach wurde die Polizei am Mannheimer Hauptbahnhof von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn angefordert, die sich in einem ICE auf der Fahrt von Interlaken nach Berlin befanden. Im Zug soll ein 34-Jähriger versucht haben, einem 26-Jährigen die Geldbörse aus einer am Haken aufgehängten Jackentasche zu entwenden. Dabei soll sich der 34-Jährige hinter den jungen Mann gesetzt und von hinten in die Jackeninnentasche gegriffen haben.

Der 26-Jährige bemerkte diese jedoch und wies den Tatverdächtigen zurecht. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beobachteten diesen Vorfall ebenfalls. Bei der Ankunft am Mannheimer Hauptbahnhof war der ertappte Langfinger derart aufgebracht, dass es den hinzugerufenen Polizisten nicht möglich war, ihn zu beruhigen. Er wurde zur Klärung seiner Personalien sowie zur Durchsuchung auf die örtliche Wache gebracht.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben Identitätspapieren auch Bargeld in Höhe von 3250 Schweizer Franken und 270 Euro. Da er keine schlüssigen Angaben zur Herkunft des Geldes machen konnte, wurden die 3250 Schweizer Franken sichergestellt und 150 Euro als Sicherheitsleistung beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 34-Jährige seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls.