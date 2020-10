Mannheim. (pol/mün) Eine 61 Jahre alte Fußgängerin wurde am Donnerstagnachmittag in Rheinau von einem Auto erfasst und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Das aber bemerkte die Frau erst, nach dem sie mit dem beteiligten Autofahrer gesprochen hatte und der weitergefahren war. Erst später meldete sie sich bei der Polizei und kam ins Krankenhaus.

Gegen 15.30 Uhr wurde die Frau in der Relaisstraße von einem orangenen Firmenfahrzeug (Kleinbus) mit Teil-Kennzeichen HB-?M 46 erfasst und zu Boden geschleudert. Laut Polizei soll sie unachtsam gewesen sein.

Nachdem der Autofahrer zunächst angehalten hatte und die Fußgängerin angab, nicht verletzt worden zu sein, setzte der Fahrer des Kleinbusses seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort.

Die 61-Jährige bemerkte erst nach einiger Zeit, dass sie bei dem Unfall eine Kopfplatzwunde davongetragen hatte und lief nach Hause. Dort verständigte sie die Polizei und diese wiederum einen Rettungsdienst. Danach wurde die Frau in eine Mannheimer Klinik eingeliefert.

Jetzt sucht die Polizei den beteiligten Autofahrer. Er soll etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er habe braune Haaren und sei von "normaler" Statur.

Die Verkehrsgruppe Unfallfluchtermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 0621/174-4222 entgegen.