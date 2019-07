Mannheim. (pol/mare) Und alles wegen 40 Euro Beute: Eine 38-jährige Frau ist am Mittwoch ins Gefängnis gewandert - weil sie mit einem Komplizen Lebensmittel aus einem Discounter in der Innenstadt gestohlen hatte. Und dabei erwischt wurde - was zu einer handfesten Auseinandersetzung führte, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Aber der Reihe nach: Am Dienstag gegen 11 Uhr ging die 38-Jährige mit ihrem 34-jährigen Begleiter in den Discounter. Sie nahmen unter anderem Bier, Wodka, Schokolade und weitere Süßigkeiten für eingangs erwähnten Wert aus den Regalen. Ohne zu bezahlen wollten sie dann verschwinden.

Doch das bemerkte ein Angestellter und sprach das Duo an der Kasse an. Er bat die Langfinger ins Büro. Der 34-Jährige baute sich aber sofort vor dem Mitarbeiter auf. Er stieß ihn dann, um der 38-Jährigen die Flucht zu ermöglichen. Die Diebin ging daraufhin aus dem Markt.

Der Mitarbeiter folgte ihr aber und wollte sie festnehmen - er schnappte die Frau. Doch die befreite sich aus dem Haltegriff, stieß den Mann weg und kratzte ihn an den Armen. Mitsamt der süßen Beute flüchtete sie dann. Der 34-Jährige drohte derweil dem Angestellten mit einer Einwegspritze und floh ebenfalls.

Die alarmierte Polizei fahndete sofort nach dem diebischen Duo. Und tatsächlich: Ganz in der Nähe fanden die Beamten zwei Leute, auf die die Beschreibung zutraf. Sie nahmen die beiden fest.

Doch auch damit endete der Widerstand der Frau nicht. Die 38-Jährige wehrte sich dagegen, gefesselt zu werden, und verletzte dabei einen Polizisten leicht.

Doch schließlich wurde sie überwältigt und mit ihrem Komplizen aufs Polizeirevier gebracht. Während der 34-Jährige später wieder freigelassen wurde, nachdem seine Daten aufgenommen wurden, blieb der 38-Jährigen die Freiheit verwehrt. Die Staatsanwaltschaft erhob gegen sie nämlich Anklage und nach dem Besuch beim Ermittlungsrichter wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.