Mannheim. (pol/dpa/lyd) Ein 32-jähriger Transporter-Fahrer soll auf der B36-Südtangente versucht haben, mit seinem Auto einen Feuerwehrmann und einen Polizisten umzufahren. Zu diesem lebensgefährlichen Zwischenfall kam es am Montagabend.

Die Feuerwehr hatte gerade eine brennende Matratze auf der Fahrbahn gelöscht und war gegen 19.30 Uhr damit beschäftigt zusammenzupacken, als der 32-Jährige plötzlich mit seinem Mercedes-Benz Vito auf eines der parkenden Feuerwehrfahrzeuge zufuhr.

Der 32-Jährige hielt dann kurz vor dem Wagen an, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr dann laut Polizei deutlich zu schnell im Rückwärtsgang auf einen Feuerwehrmann zu. Dieser war gerade dabei, einen Handschlauchwagen aufzuräumen. Er bemerkte den Vito aber noch rechtzeitig und konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten.

Danach nahm der Fahrer einen Polizisten ins Visier und raste auf diesen zu. Dadurch sah sich der Polizist gezwungen, auf den Vito zu schießen. Da der Fahrer offenbar getroffen wurde, fuhr der Mercedes davon.

Danach kam es zu einer Großfahndung nach dem Fahrer, an dem unter anderem ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Der Mercedes Vito wurde später am Abend im Jungbusch gefunden - allerdings ohne Fahrer.

Der tauchte dann am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr mit einer Schusswunde am Arm in einer Mannheimer Klinik auf. Wie genau es zu der Verletzung kam, müsse nun geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher. Es liege aber nahe, dass der Mann bei dem Polizeieinsatz angeschossen wurde. Der Mann sei mehr als leicht verletzt, Lebensgefahr bestehe aber keine, sagte der Polizeisprecher. Am Vormittag war der 32-Jährige den Angaben zufolge zunächst nicht vernehmungsfähig.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge bestehen keine Anhaltspunkte für ein versuchtes Tötungsdelikt. Alle momentanen Erkenntnisse deuten auf eine erhebliche Verkehrsstraftat hin. Wegen des Fehlens von Haftgründen wurde kein Haftbefehl beantragt.

Der Beschuldigte wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er macht bislang keine Angaben.

