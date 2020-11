Mannheim. (pol/lyd) Am Wochenende wurde in eine Kinderkrippe in den Mannheimer Quadraten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Freitag und Montag.

Die Einbrecher hebelten ein Fenster eines Gruppenraums der Einrichtung im Quadrat F7 auf und stiegen in die Räume ein. Sie durchsuchten neben dem Gruppenzimmer auch einen Büroraum und die Küche. Dabei erbeuteten sie ein iPad, eine Videokamera mit zugehöriger Speicherkarte, einen kleinen Bargeldbetrag sowie Lebensmittel. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 0621/1258-0 zu melden.