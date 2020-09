Mannheim. (pol/lyd) Am frühen Dienstagmorgen gegen 2.40 Uhr, gelangten Unbekannte in den Verkaufsraum eines Juweliers im Quadrat 07 und entwendeten Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro aus der Schaufensterauslage. Wie die Polizei mitteilt sind die Diebe durch die Eingangstüre eingedrungen. Dazu hatten sie deren Panzerglas mithilfe eines bislang noch unbekannten Tatwerkzeugs gewaltsam beschädigt. Über die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.