Mannheim. (pol/szok) Wegen des Verdachts auf besonders schweren Diebstahl erließ das Amtsgericht Mannheim am Dienstagmorgen Haftbefehle gegen zwei Männer.

Laut Polizei sollen die Italiener im Alter von 29 und 31 Jahren sich in der Nacht auf den 14. Juli Zutritt zu einem Anwesen in der Möhlstraße verschafft haben. Dort sollen sie ein Damenfahrrad aus einem abgeschlossenen Kellerabteil gestohlen haben, um es anschließend zu verkaufen. In der Schulstraße sollen beide Verdächtige zudem ein teures Trekkingrad aus einer Hofeinfahrt gestohlen haben.

Zu Guter Letzt wird den beiden Männern vorgeworfen, sich in der darauffolgenden Nacht Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten eines Gebäudekomplexes in der Germaniastraße und eines Gebäudes in der Steubenstraße verschafft zu haben, um dort ihre Diebestour fortzusetzen. Hierbei wurden die Verdächtigen auf frischer Tat ertappt und gegen 2.15 Uhr vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden beide Männer dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim am Dienstag vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Haftbefehle wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an. Die Beschuldigten befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.