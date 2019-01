Mannheim. (pol/mare) Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagabend eine Gaststätte in der Rheingoldstraße/Ecke Wörthstraße heimgesucht. Das teilt die Polizei mit.

Die Täter brachen hier zwei Geldspielautomaten auf. Sie hatten sich mit brachialer Gewalt an einer Tür zu schaffen gemacht und waren so in das Lokal eingedrungen. Im Gastraum hebelten sie zwei von drei Automaten auf und stahlen aus diesen das gesamte Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend waren sie geflüchtet. Der geschätzte Schaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Wer etwas bemerkt hat, kann sich unter Telefon 0621/833970 bei der Polizei melden.