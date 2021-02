Mannheim. (pol/rl) Eine Schallschutzwand am Waldhöfer Bahnhof ging am Samstag vor gut drei Wochen (23. Januar) in Flammen auf. Laut Polizei benutzten die Täter gegen 14.50 Uhr einen Brandbeschleuniger und zündeten diesen mit einem Feuerzeug an. Die Schallschutzwand am östlichen Abgang zur Gleisunterführung wurde bei dem Brand völlig zerstört.

Da sich am Nachmittag mehrere Personen am Bahnhof befunden haben, bittet die Bundespolizei diese Zeugen sich bei ihnen zu melden. Diese kann man telefonisch unter der 0721/120160 erreichen oder über das Internet-Kontaktformular unter www.bundespolizei.de.