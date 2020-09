Mannheim. (pol/kaf) Am Dienstagabend gegen 19.55 Uhr hat eine Passantin einen Brand in der öffentlichen Toilette in E1 gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, gab es in der Herrentoilette tatsächlich eine starke Rauchentwicklung. Offenbar hatten Unbekannte zwei Rollen Klopapier angezündet.

Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt löschten das Feuer oberflächlich. Die Berufsfeuerwehr Mannheim nahm anschließend die abschließenden Löscharbeiten vor. Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde ein 61-jähriger Mann festgenommen. Inwieweit dieser für den Brand verantwortlich ist, muss noch ermittelt werden. An dem Toilettenhäuschen entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.