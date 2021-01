Mannheim. (pri) Zu einem Brand in einer Kneipe in der Alphornstraße kam es am Dienstagabend. Das Feuer war gegen 21.20 Uhr in der Küche der Kneipe ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Räume der Kneipe wurden abgesucht und danach gelüftet.

Da die Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen hatten, gab es keine Verletzten.