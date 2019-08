Mannheim. (pol/szok) Ein stark alkoholisierter 40-Jähriger wurde am Samstagmorgen gegen 2 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof vorgefunden. Der Mann musste schließlich unter Polizeibegleitung in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht werden.

Laut Bundespolizei reagierte der Betrunkene bei der Kontrolle beleidigend und aggressiv. Unter anderem bedrohte er die Beamten mit Kopfstößen und beleidigte eine Beamtin unter der Gürtellinie.

Als dem Mann erklärt wurde, dass er aufgrund seiner Alkoholisierung die Nacht im Gewahrsam der Bundespolizei verbringen wird, soll er sich zunehmend unkooperativ gezeigt haben. Laut Polizei wurde er gefesselt und abgeführt.

Sein Verhalten soll sich auch in Gewahrsam nicht geändert haben. Der 40-Jährige musste zusätzlich an den Füßen gefesselt werden, um eine Eigengefährdung zu verhindern, so die Polizei. Das habe ihn jedoch nicht daran gehindert, sich durch Kopfschläge auf den Boden selbst zu verletzen.

Ein Notarzt entschied, dass der nun verletzte Betrunkene in ein Krankenhaus geliefert werden soll. Da sich sein Verhalten fortlaufend nicht änderte, war ein Transport im Rettungswagen nicht möglich. Der Notarzt verabreichte ihm ein Beruhigungsmittel. Erst daraufhin konnte der Mann unter polizeilicher Begleitung in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht werden.

Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu.