Mannheim. (pol/mün) Die Polizei sucht einen Autofahrer, der sich am Dienstag im Stadtteil Käfertal aggressiv und rücksichtslos verhalten haben soll. Erst soll er gegen 12 Uhr auf den Mercedes eines 19-Jährigen dicht aufgefahren sein und dabei die Lichthupe genutzt haben. Dann habe er in seinem Audi den Mercedes auf der Frankenthaler Straße überholt und sich vor ihn gesetzt. Er wollte offenbar den Mann ausbremsen, was ihm aber nicht gelang.

Als der aggressive Audi-Fahrer dann neben dem Mercedes fuhr, soll er den 19-Jährigen und seine Beifahrerin unflätig beleidigt haben, berichtet die Polizei. Als beide Fahrzeuge stoppen mussten, stieg der Audi-Fahrer aus, drohte den Personen im Mercedes und trat gegen die hintere Stoßstange. Das wiederum filmte die Beifahrerin im Mercedes mit ihrem Smartphone. Dann fuhr der unbekannte Audi-Fahrer davon.

Er soll etwa 25 Jahre und 1,80 Meter groß sein, habe nach hinten gegelte Haare mit Undercut-Frisur und einen Vollbart. Sein Fahrzeug soll ein Audi-Kombi mit MA-Kennzeichen sein.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/33010 melden.