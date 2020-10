Mannheim. (pri/pol/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen auf der Friedrich-Ebert-Straße. Hier war gegen 7.40 Uhr ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Carl-Benz-Straße missachtete er laut Polizeibericht eine rote Ampel und kollidierte mit dem VW Opel eines 53-jährigen Fahrers, der von der Carl-Benz-Straße kommend auf die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Viernheim abbiegen wollte. Der Mercedes schleuderte danach gegen einen Baumschutz und dann gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto.

Der 18-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam verletzt in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Unbestätigten Informationen zufolge saßen noch drei weitere Personen in dem Wagen. Der Opel-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und ambulant in einer Klinik behandelt. Die beiden unfallbeteiligten und das geparkte Auto mussten abgeschleppt werden.

Es entstand rund 20.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt gesperrt. Es kam vorübergehend zu längeren Staus.

Update: Mittwoch, 14. Oktober 2020, 12.45 Uhr