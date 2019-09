Mannheim. (pol/man) Bei einem Autounfall im Mannheimer Stadtteil Schönau ist am Dienstag eine 53-jährige Frau verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall kurz nach 17 Uhr an der Ecke Sonderburger Straße und Lilienthalstraße. Demnach war ein 23-jähriger Autofahrer in Richtung Blumenau unterwegs und hatte die Vorfahrt der Frau nicht beachtet. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen, der Opel überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Während der Unfallaufnahme war die Sonderburger Straße in Richtung Waldhof gesperrt. Das Deutsche Rote Kreuz, der Notarzt und die Feuerwehr waren im Einsatz.

Ein Abschleppunternehmen musste den Wagen der 53-Jährigen abtransportieren. Der 23-Jährige ließ sein Auto selbst entfernen. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf 10.000 Euro. Die mit Betriebsstoffen verschmutzte Fahrbahn wurde von der Feuerwehr gereinigt. Aufgrund des einsetzenden Regens musste zudem eine Spezialfirma anrücken. Der Unfallverursacher sieht nun einer Anzeige entgegen.