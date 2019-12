Mannheim. (pol/van) Schwere Verletzungen zog sich eine Passantin nach einem Unfall zwischen zwei Pkw am Montagnachmittag in der Innenstadt zu. Die 26-Jährige soll nach Angaben der Polizei an einer Straßenbahnhaltestelle gewartet haben, als es zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW und einem BMW kam.

Zuvor war die 24-jährige Fahrerin des VW zwischen den Quadraten A1 und B1 in Richtung Kurpfalzstraße unterwegs gewesen, als sie an der Kreuzung nach rechts in Richtung Schloss bog. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt des 23-jährigen BMW-Fahrers, der ebenfalls in Richtung Schloss fuhr.

Der VW geriet bei der Kollision ins Schleudern und prallte links in die Verglasung der Straßenbahnhaltestelle. Dabei erfasste das Fahrzeug die 26-jährige Passantin, die auf die Gleise geschleudert wurde. Sie musste mit schweren Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch die 24-jährige VW-Fahrerin verletzte sich leicht.

Die beiden beteiligten Pkw waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten zudem eine in der Haltestelle wartende Straßenbahn.

Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr zwischen Paradeplatz und Landgericht bis etwa 18.30 Uhr unterbrochen.