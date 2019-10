Mannheim. (pol/mare) In der Nacht auf Freitag haben sich über 40 Mal falsche Polizisten bei Menschen in Mannheim gemeldet. Das teilt die Polizei mit.

Die Täter hätten versuchte, mit der bekannten Betrugsmasche in den Besitz von Geld oder Wertsachen zu gelangen. Die Anrufer gingen in allen Fällen gleich vor. Sie gaben sich bei ihrem Anruf als angebliche Polizeibeamte aus und behaupteten, in der näheren Umgebung des Wohnorts wären Einbrecher festgenommen worden. Diese hätten einen Notizzettel bei sich gehabt, auf dem unter anderem der Name der Angerufenen gestanden habe.

Um einem Einbruch vorzubeugen, sollten diese mitteilen, welche Wertsachen sie besitzen und diese vorsorglich einem angeblichen "Polizeibeamten" übergeben, der vorbeikommen wird.

Ziel der Täter waren durchweg ältere Personen. Bei allen bekannt gewordenen Fällen beendeten die Senioren das Telefonat sofort und verständigten die richtige Polizei.