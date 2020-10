Mannheim. (pol/ahn) Einen Fahrkartenautomaten wollte ein 61-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof aufbrechen - allerdings blieb es beim Versuch. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Bundespolizei am Bahnhof am Sonntagmorgen über den Aufbruchversuch in Kenntnis gesetzt. Nach Aussagen von Zeugen machte sich der Mann mit Werkzeug am Automaten zu schaffen.

Die Beamten einer Streife ertappten den 61-Jährigen, wie er am Bahnsteig 1 mit einem Bunsenbrenner und einem Schnitzmesser ausgestattet das Schloss des Automaten bearbeitete. Die Beamten nahmen den Täter vorläufig fest.

Nach einer ersten Inspektion des Fahrkartenautomaten wurden an ihm lediglich Kratzspuren und Rußanhaftungen festgestellt. Die Funktionsfähigkeit war nicht beeinträchtigt.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Ermittlungen wurden wegen Sachbeschädigung und Diebstahls mit Waffen eingeleitet.

Der Mann wurde anschließend von der Dienststelle wieder entlassen.