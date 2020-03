Mannheim. (pol/mare) Eine mutmaßliche Dealerin ist der Polizei ins Netz gegangen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, sitzt die 40-jährige Frau hinter Gittern.

Sie steht demnach im Verdacht, "illegalen bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge getrieben zu haben", heißt es.

Die Frau soll mindestens seit Februar 2020 vormittags in der Mannheimer Innenstadt und nachmittags aus ihrer Wohnung in der Neckarstadt Methadon- und Subutex-Tabletten verkauft haben.

Sie wurde am 5. März gegen 9 Uhr im Quadrat K3 kontrolliert. Dabei hatte sie in ihrer Handtasche 22 Subutex- und 12 Methadon-Tabletten dabei. Zudem hatte sie weitere Tabletten, eine kleinere Menge Haschisch sowie ein griffbereites Messer bei sich. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung am gleichen Tag wurden insgesamt 674 Methadon- und 77 Subutex-Tabletten sowie 9700 Euro mutmaßliches Dealgeld gefunden - in szenetypischer Stückelung, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkte Haftbefehl gegen die 40-Jährige wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Sie wurde am Freitag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.