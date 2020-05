Mannheim-Wallstadt. (pol/rl) Am späten Samstagabend wurde im Rohrkolbenweg ein 19-Jähriger von zwei Personen überfallen. Der junge Mann stieß um 21.10 Uhr in einer Seitengasse auf die beiden maskierten Personen. Kurz darauf kam es zu einer Auseinandersetzung, wobei der 19-Jährige ins Bein gestochen wurde und eine Schnittwunde erlitt. Die unbekannten Täter flüchteten danach in die Kormoranstraße.

Der Verletzte machte Zeugen auf die Situation aufmerksam, die einen Krankenwagen hinzuriefen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter der 0621/718490 an das Polizeireviers Mannheim-Käfertal zu wenden.