Mannheim. (pol/dore) Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag im Stadtteil Herzogenried wurde ein 19-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei informiert, war der Mann kurz vor 13 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Herzogenriedstraße, von der Waldhofstraße kommend, in Richtung der Straße "Zum Herrenried" unterwegs gewesen.

Auf Höhe der Hermann-Hesse-Straße wollte er die Fahrbahn in Richtung Hermann-Hesse-Straße überqueren, so die Polizei. Dabei wurde er von einer 62-jährigen Opel-Fahrerin angefahren, die in die gleiche Richtung fuhr. Der Radfahrer wurde dabei auf die Straße geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu.

Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.