Mannheim. (pol/gin) Gleich an vier Stellen im Stadtgebiet Mannheim kontrollierte die Polizei am Montag zwischen 10 und 18 Uhr den Verkehr.

Am Wasserturm, an der Kurpfalzbrücke, am Neckarauer Übergang sowie in der Kunststraße hatte die Verkehrspolizeiinspektion Mannheim Stellung bezogen und ihr Augenmerk schwerpunktmäßig auf den Fahrradfahrerverkehr, Verstöße gegen die Gurtanlegeplicht und das Handyverbot, aber auch auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr gerichtet.

Die Polizei berichtete, dass an den vier Stellen insgesamt 177 Personen und 162 Fahrzeuge kontrolliert wurden.

Dabei habe sich herausgestellt, dass ein Fahrer im Besitz von Drogen war und einer unter Drogeneinfluss stand. Zwei hätten sich der Urkundenfälschung strafbar gemacht und einer sei ohne Fahrerlaubnis gefahren. Ein Auto sei wegen erheblicher technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen worden.

Mit einem Buß- oder Verwarnungsgeld wurden 120 Verkehrsverstöße geahndet, 36 Ordnungswidrigkeiten begangen.

Die Polizei kündigte an, dass auch in Zukunft derartige Schwerpunktkontrollen regelmäßig stattfinden sollen. Sie erhofft sich davon eine Steigerung der Verkehrssicherheit.